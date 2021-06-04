ارتفاع اسعار الدولار في الاسواق العراقية

تنشر السومرية نيوز، اسعار صرف الدولار والعملات العالمية الأجنبية والمعادن الثمينة في الاسواق العراقية لليوم الجمعة.



اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار ⬅️ 150,000

سعر شراء الدولار ⬅️ 149,000

تقريبي

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار ⬅️ 42,10500 تومان

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو ⬅️ 121,69 دولار

100 باوند ⬅️ 141,91 دولار

100 دولار ⬅️ 866,46 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1887,10 $

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 72,12 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 69,73 دولار

سعر الدولار مقابل الدينار العراقياسعار مكاتب الصيرفة :سعر بيع الدولار ⬅️ 150,000سعر شراء الدولار ⬅️ 149,000تقريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسعر الدولار مقابل التومان الايرانيبغداد100 دولار ⬅️ 42,10500 تومانتقريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعملات العالمية الأجنبية100 يورو ⬅️ 121,69 دولار100 باوند ⬅️ 141,91 دولار100 دولار ⬅️ 866,46 ليرة تركيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعادنسعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1887,10 $ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنفطسعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 72,12 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 69,73 دولار