أسعار النفط في ذروة عامين وسط توقعات بانتعاش الطلب

أكملت أسواق النفط تعاملات عند مكاسب قياسية، حيث تجاوز"برنت" 72 دولاراً للبرميل وذلك للمرة الأولى منذ 2019، بفضل انضباط إمدادات "أوبك+" وتعافي الطلب على الخام.

وارتفع خام "برنت" بنسبة 0.8 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 71.89 دولاراً للبرميل، بعدما لامس مستوى 72.17 دولاراً، وأعلى مستوى منذ ايار 2019.

وصعد الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.2 بالمئة مسجلا 69.62 دولاراً. وكان أعلى سعر خلال الجلسة 69.76 دولاراً، وهي ذروة منذ تشرين الاول 2018.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها ، إنهم سيتقيدون باتفاق كبح المعروض. وأظهر تقرير أسبوعي عن تراجع مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وتعززت مكاسب النفط بعد أن أظهرت البيانات الأمريكية زيادة الوظائف غير الزراعية 559 ألف وظيفة الشهر الماضي. وحل الضعف بالدولار الأمريكي بعد التقرير، ما يقلل تكلفة النفط لحملة العملات الأخرى ويدعم أسعار الخام.