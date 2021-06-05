ايران تعلن تصدير محاصيل زراعية الى العراق بقيمة 11 مليار دولار

كشف المدير العام لمكتب شؤون البلدان العربية والافريقية بمنظمة تنمية التجارة الايرانية، السبت، أن إجمالي حجم المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية المصدرة الى العراق بلغت نحو 11 مليار دولار خلال الاعوام الخمسة الماضية.



وقال فرزاد بیلتن، في تصريح نقلته وكالة أنباء "فارس"، إن "المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية شكلت 30 بالمئة من قيمة صادرات السلع الايرانية المصدرة الى العراق خلال الفترة منذ 2016 لغاية 2020".



واضاف أن "المحاصيل الزراعية والغذائية الايرانية المصدرة الى العراق شملت الفواكه والخضار والصناعات التحويلية والحلويات والشوكولاته والمنتجات الحيوانية والالبان والمكسرات والزهور ونباتات الزينة وغيرها".