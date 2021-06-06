رسمياً.. الانتهاء من صب أطول رصيفٍ نفطي في تأريخ العراق

وقال الشبلي في بيان نشره مكتبه الإعلامي، ورد لـ السومرية نيوز، إن "الرصيف تم تنفيذُه من قبل شركة يابانية وأخرى تركية وهو من ضمن مشاريع القرض الياباني والممول من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)".وأكد، أن "العملَ بالمشروع متواصلٌ بشكلٍ يومي من أجل أن يتكلل بالنجاح والذي سيحقق قفزة في الصادرات النفطية من ميناء خور الزبير وتم الانتهاءُ من عمليةِ الصب بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها البلاد وما تبقى هو إكمال نصب أذرع التحميل ومعدات مكافحة الحرائق والفنادر وغيرها من الأعمال الانهائية".