اسعار العملات العالمية والمعادن الثمينة في العراق

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار ⬅️ 150,500
سعر شراء الدولار ⬅️ 149,500
تقريبي
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار ⬅️ 2,300,000 تومان
تقريبي
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العملات العالمية الأجنبية
100 يورو ⬅️ 121,76 دولار
100 باوند ⬅️ 141,69 دولار
100 دولار ⬅️ 859,11 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1891,22 $
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 72,48 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 70,32 دولار
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