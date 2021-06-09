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ارتفاع جديد لسعر صرف الدولار امام الدينار
اقتصاد
2021-06-09 | 11:19
9,894 مشاهدة
ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، اليوم الأربعاء، في السوق العراقية.
وبلغ سعر البيع 150,750 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي. فيما بلغ سعر الشراء 149,750دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.
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