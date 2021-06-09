أسعار النفط تشهد ارتفاعًا جديدًا

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 19 سنتا، أو بنسبة 0.3%، إلى 72.41 دولارا للبرميل.كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسوية يوليو 19 سنتا، بنسبة 0.3%، إلى 70.24 دولارا.وفي تقريرها الشهري، توقعت إدارة معلومات الطاقة أمس الثلاثاء انخفاضا في مخزونات النفط العالمية في النصف الثاني من عام 2021، مما يعزز التوقعات بانتعاش يقوده الطلب.كما تعززت توقعات الطلب بعد أن خففت "المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" توصيات السفر لأكثر من 110 من الدول والمناطق، بما في ذلك اليابان قبيل الألعاب الأولمبية.