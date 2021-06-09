"البطاقة التموينية".. حديث حكومي عن انتظام بتوزيع مفرداتها

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "الوزارة أعدت خطة تحقق قدر الإمكان انتظاماً بتوزيع مفردات البطاقة التموينية على كل المحافظات بما فيها مجمعات العوائل النازحة في إقليم كردستان وشمال الموصل".ولفت إلى أن "الوزارة باتجاه توزيع كل مفردات البطاقة التموينية وعلى كل المحافظات ولم نواجه أي معوقات أو صعوبات بل بالعكس أن الوزارة خلال شهر رمضان وزعت وجبتين وكانت وجبة ثالثة للعوائل المتعففة وذوي الدخل المحدود".وأشار الى أن "مفردات البطاقة التموينية ستبقى نفس المفردات السبع، الزيت والسكر والرز والطحين إضافة إلى معجون الطماطم والفاصولياء والحمص وهذه المواد ستكون ثابتة ومنتظمة ضمن البطاقة التموينية"، موضحاً أن "الوزارة تعاقدت مع احدى الشركات لتوزيع مفردات البطاقة التموينية وسوف تباشر عملها مطلع شهر تموز بالتعاون مع الوزارة لتوزيع مفردات البطاقة التموينية ضمن مفرداتها السبع".