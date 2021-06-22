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مالية البرلمان تبحث مع محافظ البنك المركزي تداعيات تغيير سعر الصرف

اقتصاد

2021-06-22 | 09:47
مالية البرلمان تبحث مع محافظ البنك المركزي تداعيات تغيير سعر الصرف
3,417 مشاهدة

بحثت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مع محافظ البنك المركزي، خطوات تقليل تداعيات تغيير سعر الصرف والآثار المترتبة عليه، فيما أشار الأخير إلى اطلاق مبادرة لتحريك قطاع الإسكان.

وقالت اللجنة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنها "استضافت اليوم، محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف ونائب المحافظ عمار حمد خلف، حيث تم بحث الخطوات التي وعد البنك المركزي تنفيذها لتقليل تداعيات تغيير سعر الصرف والآثار المترتبة عليه، وموضوع بيع العملة ومواجهة عملية استنزافها وسبل الحفاظ عليها واستثمارها بشكل سليم".

وناقشت اللجنة المالية، "المشاريع والخطط والقروض التي وعد البنك تنفيذها بعد تغيير سعر صرف العملة، حيث شددت اللجنة على ضرورة الالتزام بتلك الوعود وسرعة تنفيذها بالذات تلك التي تساهم في تشغيل الشباب العاطلين وتدعم قطاعات الإسكان والصناعة والزراعة ودعم المنتج المحلي وتخفيف القيود والإجراءات الروتينية عليها".

وأشارت إلى "بحث مسألة الربط الإلكتروني بين وزارات التجارة والمالية هيئتي الكمارك والضرائب مع البنك المركزي، فضلاً عن أتمتة الإجراءات في المنافذ الحدودية، مشددةً على ضرورة قيام الحكومة بواجبها تجاه ذلك كما بينته اللجنة المالية ومجلس النواب من خلال قانون الموازنة لعام ٢٠٢١".

ودعت اللجنة المالية، البنك المركزي إلى "إتخاذ أقوى الإجراءات الصارمة بشأن البنوك التي تخالف الضوابط، مؤكدةً دعمها للبنك بشأن ذلك كون الفترة الحالية تتطلب تضافر الجهود بين جميع السلطات".

ووجهت اللجنة، "بإستضافة وزير المالية لمناقشة ما طرح في الاستضافة وبحث جملة من القضايا التي تهم الواقع الاقتصادي للبلد".

من جانبه، قدم محافط البنك المركزي توضيحاً بشأن ما أتخذه البنك وما يسعى إلى اتخاذه من خطوات لتقليل الآثار السلبية لتغيير سعر الصرف، كاشفاً عن اطلاق مبادرة بقيمة ٥ ترليون إضافة إلى المساهمة بتحريك قطاع الإسكان لاستكمال المجمعات السكنية التي كانت متوقفه، فضلاً عن قرب اصدار سندات تمكن المواطنين من استثمار أموالهم".
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