الكاظمي يكشف موعد إنجاز الربط الكهربائي مع دول الخليج

اعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، أن الحكومة الحالية جاءت بعد 17 عاماً من الفوضى والفساد، مؤكداً أنه اختار طريق احتواء الجميع للوصول إلى إقامة انتخابات ببيئة آمنة، فيما أشار الى أن الربط الكهربائي مع دول الخليج سينجز في العام 2022.





وقال الكاظمي في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي، إن "الحكومة الحالية جاءت بعد 17 عاماً من الفوضى والفساد والحكومة الحالية أتت لحقن دماء العراقيين".

وأضاف "واجهنا سنة من التحديات ومحاولات عرقلة الإصلاح وكان هناك توتر يريد أن يجعل العراق ساحة للصراع بين الدول وكان هناك صواريخ على البعثات لتصعيد الموقف والذهاب للفوضى".

ولفت الكاظمي الى أن تظاهرات "تشرين قدمت أكثر من 600 شهيد وآلاف الجرحى"، مشدداً بالقول "اخترنا تحقيق مطالب المتظاهرين والمرجعية والقوى السياسية والتركيز على الانتخابات".

وأكد الكاظمي أنه اختار "طريق احتواء الجميع للوصول إلى إقامة انتخابات ببيئة آمنة"، مضيفاً "اتخذنا قرارات شديدة والعراق يحتاج لإعادة بناء الدولة"، لافتاً الى تنفيذ "أكثر من 30 ألف مذكرة اعتقال".

وفي شأن آخر، قال الكاظمي، إن "الربط الكهربائي مع دول الخليج سينجز في العام 2022"، معتبراً أن "ملف الكهرباء يحتاج إلى إعادة هيكلة وترتيب من جديد".

وعلى صعيد آخر، قال الكاظمي إنه سيزور "طهران بعد تشكيل الحكومة الإيرانية".