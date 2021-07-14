بفعل مخاوف الامدادات.. أسعار النفط تتراجع

ونزل خام برنت 20 سنتا أو 0.19 بالمئة إلى 76.31 دولارا للبرميل بحلول الساعة 05:20 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعه 1.8 بالمئة يوم الثلاثاء. وانخفض غرب تكساس الوسيط بمقدار 23 سنتًا ، أو 0.32٪ ، عند 75.02 دولارًا للبرميل ، بعد أن قفز بنسبة 1.6٪ في الجلسة السابقة.واظهرت بيانات صينية امس الثلاثاء انخفاض وارداتها من النفط الخام بنسبة 3٪ في الفترة من يناير إلى يونيو مقارنة بالعام السابق ، وهو أول انكماش من نوعه منذ 2013 ، حيث أدى نقص حصص الواردات وصيانة المصافي وارتفاع الأسعار العالمية إلى كبح الشراء.وأدى الخلاف بشأن سياسة الإمدادات داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين، المعروفين باسم أوبك + ، إلى انتهاء المحادثات الأسبوع الماضي بشأن زيادة الإنتاج دون اتفاق.وتراجعت مخزونات النفط والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي ، نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي، وهو ما حد من الخسائر بشكل كبير.