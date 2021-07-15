وزير النفط يبحث مع وزيرة الطاقة الاردنية مخرجات القمة الثلاثية

وقال المكتب الاعلامي لوزارة النفط في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وزير النفط اكد خلال استقباله وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الاردنية هالة الزواتي حرص العراق على توطيد العلاقات الثنائية مع الاشقاء في المملكة الاردنية وتوسيع افاق التعاون الثنائي، وبما يخدم المصالح المشتركة".وواضاف اسماعيل، إن "اللقاء تضمن بحث ومناقشة وتوصيات ومخرجات القمة الثلاثية بين العراق والاردن ومصر في مجال التعاون في ملف الطاقة التي عقدت في بغداد في حزيران الماضي ، كما تم بحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في مجال النفط وبما يخدم المصالح للبلدين والشعبين الشقيقين".واشار الوزير الى ان "مشروع انبوب "بصرة – عقبة" المزمع انشاءه بين العراق والاردن لتصدير النفط الخام يحضى باهتمام الوزارة وهو قيد النقاشات في الوقت الحاضر من قبل اللجان الفنية والتجارية، ونهدف الى تحقيق الجدوى الاقتصادية والتجارية وبما يدعم خطط التنمية المستدامة ، وان يضيف قيمة اقتصادية للبلدين".واوضح اسماعيل ان " مجلس الوزراء وافق على تجديد التعاقد السنوي وبكمية 10الاف برميل" .من جانبها قالت وزير الطاقة والثروات المعدنية الاردنية ان "الزيارة تاتي لمتابعة وبحث ملف النفط الطاقة مع العراق بعد عقد القمة الثلاثية، فضلاً عن بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومنها مشروع انبوب "البصرة – عقبة" الذي يعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة والتي تعود بالفائدة الاقتصادية لكلا الشعبين الشقيقين" .وكانت وزيرة الطاقة الاردنية وصلت بغداد لبحث عدد من الملفات والمواضيع مع وزارات النفط والكهرباء والتخطيط .