العراق والأردن يوقعان عقداً لتنفيذ اتفاقية ربط الشبكة الكهربائية

أعلنت وزارة الكهرباء، الخميس، عن إبرام عقد مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية لتنفيذ اتفاقية ربط الشبكة الكهربائية وبيع الطاقة بين البلدين.



وقالت الوزارة في بيان، إنها "ابرمت اليوم في قاعة المؤتمرات بمقر الوزارة، عقداً مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية الاردنية لتنفيذ مشروع اتفاقية ربط الشبكة الكهربائية وبيع الطاقة بين البلدين بحضور وكيل الوزارة لشؤون الانتاج (عن الوزير) عادل كريم، ووزيرة الطاقة الاردنية هالة زواتي والسفير الاردني في بغداد".

وأضافت "وقع العقد مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية للمنطقة الوسطى براك سعد نور الشمرتي عن الجانب العراقي، ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة عن الجانب الاردني".



ولفتت أن "العقد تضمن تزويد الأردن الجانب العراقي في المرحلة الأولى من المشروع بطاقةٍ تبلغ (١٥٠) ميكاواط بعد استكمال شبكة الربط بين البلدين، تتبعها المرحله الثانية والتي تتيح للجانبين رفع قدرة تبادل الطاقة الكهربائية".