الليرة اللبنانية تنهار امام الدولار وتسجل تراجعا قياسيا جديدا

وكان سعر صرف الدولار ارتفع أمس عقب اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة، من 19 ألفا صباحا إلى 20 ألفا، في ارتفاع قياسي، يأتي في ظل أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة تعيشها البلاد.وخسرت الليرة اللبنانية منذ 17 أكتوبر/تشرين الاول 2019 أكثر من 90% من قيمتها، على وقع اشتداد الأزمات المالية والاقتصادية المترافقة مع أزمة سياسية تصاعدت أمس الخميس مع اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة.