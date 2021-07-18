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بعد اجتماع اوبك .. النفط تعلن عن زيادة بـ "400 " الف برميل يوميا

اقتصاد

2021-07-18 | 11:04
بعد اجتماع اوبك .. النفط تعلن عن زيادة بـ "400 " الف برميل يوميا
1,632 مشاهدة

اعلن وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، اليوم الاحد، عن زيادة بـ "400 " الف برميل يوميا، موضحا ان السوق النفطية شهدت تحسناُ في الطلب وتراجعاً في الفائض والمخزون.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "السوق النفطية شهدت تحسناُ في الطلب وتراجعاً في الفائض والمخزون، وان هناك زيادة تدريجية بإضافة "400 " الف برميل باليوم ، جاء ذلك بعد اختتام الاجتماع الوزاري التاسع عشر لأوبك بلاس الذي عقد عبر الدائرة التلفزيونية".

واضاف ان "وزير النفط أشاد بتعاون والتزام الدول المنتجة للنفط من أعضاء منظمة أوبك والمتحالفين معها من خارجها حيث بلغت نسبة الالتزام في حزيران الماضي " 113 % " بما فيها "المكسيك " ، وهذا يؤكد حرص الجميع على تجاوز التحديات التي تواجه السوق النفطية بنجاح" .

وأكد وزير النفط أن "الاجتماع أكد على تعزيز التعاون الجماعي ، والاشادة بامتثال الدول للاتفاق ، والتطور الايجابي في زيادة الطلب على الخام ،فضلاً عن تراجع المخزونات والفائض النفطي وهذا مؤشر ايجابي مؤثر، واشار اسماعيل الى اهمية الاجراءات الصحية التي اتخذتها دول العالم ، وارتفاع نسبة برامج التلقيح حيث أسهم ذلك في الانتعاش الاقتصادي وعودة النشاط الاجتماعي تدريجياً ".

واوضح اسماعيل، أن "الاجتماع إعاد التأكيد على إطار إعلان التعاون الموقع في 10 كانون الأول 2016 والمصادقة عليه في الاجتماعات اللاحقة ، بما في ذلك الموقع في 12 نيسان 2020"،حيث قرر تمديد قرار الاجتماع الوزاري العاشر لأوبك والمنتجين المستقلين نيسان 2020 حتى 31 كانون الاول 2022".

من جانبه قال مدير عام شركة تسويق النفط سومو" علاء الياسري أن الاجتماع قرر تعديل الإنتاج الإجمالي باضافة زيادة تدريجية بمقدار" 400 "الف برميل في اليوم شهرياً أعتباراً من آب 2021 "، وسيتم تقييم تطورات السوق وأداء الدول المنتجة في شهر كانون الاول2021 وذلك لاتخاذ الاجراء المناسب من قبل الدول المنتجة ،مع التاكيد على الاستمرار بالالتزام بآلية عقد اجتماعات وزارية شهرية لمنظمة أوبك ووالمتحالفين معها من خارجها طوال مدة إعلان اتفاقية اعلان التعاون لتقييم أوضاع السوق واتخاذ قرار بشأن تعديلات مستوى الإنتاج للشهر التالي مع السعي لإنهاء تعديلات الإنتاج بحلول نهاية سبتمبر-ايلول 2022 "،اعتبارًا من الأول من ايار 2022 سيعتمد انتاج مرجعي جديد لبعض دول أوبك + وبضمنها العراق ، مع إعادة التأكيد على أهمية الالتزام الكامل والاستفادة من تمديد فترة التعويض حتى نهاية سبتمبر 2021 مع الاخذ بنظر الاعتبار التعويضات وفقًا لبيان الاجتماع الوزاري الخامس عشر لمنظمة أوبك+".

وقرر الاجتماع عقد الاجتماع الوزاري العشرين لمنظمة أوبك وغير الأعضاء في مقر منظمة أوبك في الاول من ايلول 2021.
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