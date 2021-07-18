الكاظمي يعلن إنجاز 85% من الربط الكهربائي مع دول الخليج

أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، عن إنجاز 85% من الربط الكهربائي مع دول الخليج العربي، وفيما اعتبر أن القضاء سيقول كلمته الفاصلة بقضية مقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي، كشف عن تعرضه لثلاث محاولات اغتيال.









وكشف الكاظمي عن ايجاد "آلية لملف الديون الإيرانية"، مؤكداً أن "المنظومة الكهربائية ستكون محمية بعد توفير حماية إضافية".



ولفت الى أن "تعرض البلد للانهيارات الأمنية والاقتصادية سبب لقبولي مهمة رئاسة الوزراء"، مشدداً بالقول "عرض عليّ منصب رئيس الوزراء أكثر من مرة ولو لم أقبل المنصب لشهدنا حرباً أهلية نتيجة الانهيار الذي كان حاصلاً".



وأضاف "متفائل بالانتخابات ونأمل بمشاركة واسعة"، داعياً زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى "مشاركة التيار الصدري في الانتخابات". وقال الكاظمي في مقابلة بثتها قناة "الحدث"، إن "الفساد السياسي أفسد عملية تقديم الخدمات للمواطنين"، مشدداً بالقول "نعمل على الربط الكهربائي مع دول الخليج وتمكنا من انجاز 85% من الربط".وكشف الكاظمي عن ايجاد "آلية لملف الديون الإيرانية"، مؤكداً أن "المنظومة الكهربائية ستكون محمية بعد توفير حماية إضافية".ولفت الى أن "تعرض البلد للانهيارات الأمنية والاقتصادية سبب لقبولي مهمة رئاسة الوزراء"، مشدداً بالقول "عرض عليّ منصب رئيس الوزراء أكثر من مرة ولو لم أقبل المنصب لشهدنا حرباً أهلية نتيجة الانهيار الذي كان حاصلاً".وأضاف "متفائل بالانتخابات ونأمل بمشاركة واسعة"، داعياً زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى "مشاركة التيار الصدري في الانتخابات".

وأشار الى أن زيارته المرتقبة إلى واشنطن "لتنظيم العلاقات العراقية الأمريكية وانسحاب القوات القتالية، مؤكداً "لا حاجة للقوات القتالية الأميركية".