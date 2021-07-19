اسعار الذهب تعاود الارتفاع

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.1٪ إلى 1812.06 دولار للأوقية، اعتبارًا من الساعة 05:02 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاضه بنسبة 1٪ في الجلسة السابقة.واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1.815.10 دولار.وتكافح العديد من البلدان، لا سيما في آسيا، للحد من متغير دلتا شديد العدوى لفيروس كورونا ، واضطرت إلى اتخاذ تدابير الإغلاق.استقرت عوائد سندات الخزانة القياسية لمدة 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوى لها في أسبوع واحد، مما قلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب بدون فوائد.مع ذلك، حدت مكاسب الملاذ الآمن للدولار الأمريكي من جاذبية الذهب ، حيث ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1٪ واتجه نحو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل منافسيه.وهبطت الفضة 0.7٪ إلى 25.49 دولارًا للأوقية ، وزاد البلاديوم 0.4٪ إلى 2641.68 دولارًا ، وتراجع البلاتين 0.1٪ إلى 1101.15 دولارًا.