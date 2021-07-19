أسعار الذهب في الأسواق العراقية

تنشر السومرية نيوز، اليوم الاثنين، أسعار الذهب في الأسواق المحلية العراقية.
في أسواق الجملة بشارع النهر في العاصمة بغداد شهدت أسعار الذهب، استقراراً ملحوظاً حيث ان المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي سجل سعر بيع بلغ 372 الف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 367 الف دينار.
وسعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 341 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 337 الف دينار.
وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فقد تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 375 الف دينار و380 ألف دينار، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 345 الفاً و 350 الف دينار.