لأول مرة منذ أكثر من شهر.. هبوط في أسعار النفط

وبحلول الساعة 15:10 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة لمزيج "برنت" بنسبة 3.56% إلى 70.97 دولار للبرميل، وهذه المرة الأولى التي يبلغ فيها الخام العالمي مستوى كهذا منذ 10 يونيو الماضي.كذلك تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 3.97% إلى 68.72 دولار للبرميل، وفقا لما ذكرته وكالة "تاس".وجاء الانخفاض بعد أن اتفقت مجموعة "أوبك+" على زيادة الإنتاج ما أثار مخاوف بشأن فائض في الخام في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في بعض دول العالم.