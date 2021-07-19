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لأول مرة منذ أكثر من شهر.. هبوط في أسعار النفط

اقتصاد

2021-07-19 | 09:37
لأول مرة منذ أكثر من شهر.. هبوط في أسعار النفط
1,491 مشاهدة

واصلت أسعار النفط اليوم الاثنين تراجعها، حيث سجل مزيج "برنت" قراءة دون مستوى 71 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 10 يونيو الماضي.

وبحلول الساعة 15:10 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة لمزيج "برنت" بنسبة 3.56% إلى 70.97 دولار للبرميل، وهذه المرة الأولى التي يبلغ فيها الخام العالمي مستوى كهذا منذ 10 يونيو الماضي.

كذلك تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 3.97% إلى 68.72 دولار للبرميل، وفقا لما ذكرته وكالة "تاس".

وجاء الانخفاض بعد أن اتفقت مجموعة "أوبك+" على زيادة الإنتاج ما أثار مخاوف بشأن فائض في الخام في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في بعض دول العالم.
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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