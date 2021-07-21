تراجع أسعار النفط بعد زيادة مفاجئة للمخزونات الأمريكية

انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهر تقرير للقطاع زيادة غير متوقعة بمخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، ما أجج المخاوف حيال تنام جديد في إصابات "كوفيد-19" قد يقلص الطلب على الوقود.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا بما يعادل 0.5 في المئة إلى 68.98 دولار للبرميل في الساعة 0628 بتوقيت غرينتش، متخلية عن بعض مكاسب أمس الثلاثاء عندما ارتفعت 1.1 في المئة.

ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 36 سنتا أو 0.5 في المئة هي الأخرى لتسجل 66.84 دولار للبرميل، بعد صعودها دولارا يوم الثلاثاء.

وقال محللو "آي.إن.جي إيكونوميكس" في مذكرة، إن السوق "تعرضت لبعض الضغوط أوائل المعاملات الصباحية اليوم بعد تقرير مخزونات مفاجئ ينبئ بتراجع الأسعار من معهد البترول الأمريكي."

وقال مصدران في السوق إن أرقام المعهد تظهر زيادة مخزونات الخام الأمريكية 806 آلاف برميل للأسبوع المنتهي في 16 يوليو/ تموز.

كان عشرة محللين استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا انخفاض المخزونات حوالي 4.5 مليون برميل في المتوسط.

ويراقب المستثمرون بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمعرفة ما إذا كانت ستؤكد زيادة المخزونات، وهو ما سيأتي عقب تراجعات دامت لثمانية أسابيع متتالية.