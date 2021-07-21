الرافدين يعلن زيادة الفوائد على الودائع

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، رفع نسب الفائدة على الودائع في حسابته لتشجيع المواطنين على إيداع أموالهم.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز إن "فتح حسابات التوفير والجاري للمواطنين يكون في فروع المصرف وذلك لإيداع أموالهم في المصرف بدلاً من اكتنازها في المنازل والحصول على العوائد المالية المجزية".

وأكد المصرف، "زيادة نسبة الفائدة على الودائع لمدة ستة أشهر لتصبح 4.5 بالمئة، وكذلك زيادة نسبة الفائدة على الودائع الثابتة لمدة سنة لتكون 5.5 بالمئة".

وأضاف البيان، "تم زيادة نسبة الفائدة على الودائع لمدة سنتين لتصبح 6.5 بالمئة".