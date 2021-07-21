تعرف على اسعار صرف الدولار خلال العيد في العراق

تنشر السومرية نيوز، اليوم الاربعاء، اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية.

وبلغ سعر بيع الدولار 148.750 ديناراً لكل 100 دولار، بينما استقرت أسعار الشراء على 148.250 ديناراً لكل 100 دولار.