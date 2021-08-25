مصرف التنمية الدولي يحتل المركز الاول على مستوى المصارف العراقية

أصدرت مؤسسة عراق المستقبل التقرير النصف الاول لعام 2021 ضمن تحليل شامل للبيانات المالية للمصارف الخاصة العراقية ككل من حيث اجمالي الموجودات واجمالي ودائع الزبائن واجمالي التسهيلات الائتمانية وقيمة حقوق الملكية مع نسب النمو المتحققة على مستوى كل مصرف .وقد تصدر فيه مصرف التنمية الدولي قائمة المصارف العراقية الاعلى بقيمة الموجودات حيث بلغت أكثر من (1.32) تريليون دينار وبنسبة نمو بلغت 19.71 % اي ان المصرف استحوذ على حوالي (10.61%) من اجمالي موجودات القطاع المصرفي ككل ، بالاضافة الى تحقيقه نمواً في ودائع العملاء بلغ 16.6 % لتصل الى (866) مليار دينار حيث ان المصرف استحوذ على ما نسبته (16.28%) من اجمالي ودائع القطاع المصرفي كما بلغت اجمالي التسهيلات الائتمانية (441) مليار دينار عراقي وبارتفاع سنوي بلغ 19 % حيث شكلت هذه ما نسبته (14.54%) من اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل المصارف العراقية الاهلية. ياتي هذا التقرير ليترجم الانجازات والنتائج المميزة التي يستمر في تحقيقها مصرف التنمية الدولي والجهود الحثيثة التي تبذلها الأدارة العليا للمصرف على مستوى العمل الجاد لتحقيق أفضل النتائج المرجوة ولتضاف الى الانجازات المهمة التي يحققها بين الحين والآخر . ويذكر أن مصرف التنمية الدولي تأسس في العام 2011 ويعمل من خلال 18 فرعاً في عموم العراق ومكتبين تمثيليين في لبنان والامارات العربية المتحدة بالاضافة الى خطة توسعية للفروع لتصل الى 25 فرعاً نهاية عام 2021 .كما ويستخدم المصرف أحدث النظم والتكنولوجيا المصرفية وكان المصرف سباقاً في الحصول على العضوية الرئيسية من شركات الدفع العالمية فيزا وماستر كارد الامر الذي ساهم في الاستحواذ على حصة كبيرة من حجم توطين رواتب موظفي القطاعين العام والخاص وتنصيب اكثر من 250 صراف الي في عموم العراق بالاضافة الى تعاقده مؤخرا على شراء 300 صراف الي جديد من شركة CBM والتوسع بنشر المزيد منها ، بالاضافة الى حصوله على حصة سوقية كبيرة في العراق من اجمالي عمليات التمويل التجاري والعمليات المصرفية الشاملة كما نال العديد من الجوائز الدولية وحصل مؤخرا على تصنيف ائتماني عالمي من شركة كابيتال انتيليجنس للتصنيفات الائتمانية بدرجة BB- أسوة بالمصارف العربية والاقليمية.