وزير المالية يتحدث عن عملية تغيير سعر صرف الدولار

اكد وزير المالية علي علاوي، اليوم الخميس، ان عملية تغيير سعر الصرف لم تكن سهلة"، فيما بين ان سياسة العراق المالية خلال سنة ونصف مرت بخمسة ظروف استثنائية.







- سياسة العراق المالية خلال سنة ونصف مرت بخمسة ظروف استثنائية.



- دخلنا في بداية عمل الحكومة دون أي صمام أمان مالي.



- الاقتصاد العراقي تغير منذ 2019 والتزامات الحكومة السابقة.

في مقابلة مع وزير المالية:- سياسة العراق المالية خلال سنة ونصف مرت بخمسة ظروف استثنائية.- دخلنا في بداية عمل الحكومة دون أي صمام أمان مالي.- الاقتصاد العراقي تغير منذ 2019 والتزامات الحكومة السابقة.

- أزمة كورونا أدت إلى انهيار أسعار النفط وزادت من البطالة.



- عملنا كسياسة حكومية على ضبط النفقات التي انعكست على إيرادات الدولة.



- عملية تغيير سعر الصرف لم تكن سهلة.



- كان يجب تغيير سعر صرف الدولار منذ سنين وهو عكس أمراً مفيداً لإصلاح النظام الاقتصادي.



- سياستنا المالية والنقدية إصلاحية ويجب استمرارها.



- سياستنا المالية تستهدف التوازن بين النفط وتعظيم الموارد الأخرى.



- بدأنا بأعمال إصلاحية صحيحة ابتداءً من المصارف والكمارك.

- أزمة كورونا أدت إلى انهيار أسعار النفط وزادت من البطالة.- عملنا كسياسة حكومية على ضبط النفقات التي انعكست على إيرادات الدولة.- عملية تغيير سعر الصرف لم تكن سهلة.- كان يجب تغيير سعر صرف الدولار منذ سنين وهو عكس أمراً مفيداً لإصلاح النظام الاقتصادي.- سياستنا المالية والنقدية إصلاحية ويجب استمرارها.- سياستنا المالية تستهدف التوازن بين النفط وتعظيم الموارد الأخرى.- بدأنا بأعمال إصلاحية صحيحة ابتداءً من المصارف والكمارك.

- خرجنا بسلامة من الوضع الاقتصادي الصعب. - خرجنا بسلامة من الوضع الاقتصادي الصعب.