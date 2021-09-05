الكعبي: العراق مُقبل على برامج لتطوير القطاعات الاقتصادية

وقال مكتب الكعبي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل اليوم، السفيرة الاسترالية ببغداد بولا غانلي، حيث جرى استعراض الاستعدادات للإنتخابات المقبلة وحجم الاشراف الدولي والبعثات الدبلوماسية التي سترافق العملية الانتخابية لضمان انسيابية العملية الديمقراطية نحو الافضل , مؤكدا ان الحكومة المقبلة ستكون هي الأقوى".وأضاف الكعبي، ان "مجلس النواب والحكومة اولت اهتمام كبير باستراتيجية تقليل الاعتماد على واردات النفط كمصدر رئيسي للدخل القومي , وهناك خطط لتطوير قطاعات اقتصادية آخرى مثل الزراعة والصناعة والسياحة , وهذا يتطلب مزيد من الخبرات التي يمكن ان تقدمها بلدان قطعت شوطاً كبيراً في هذه المجالات ، ومنها استراليا التي لديها امكانية على تطوير القابليات والتدريب ليس في قطاعات اقتصادية وانما في مجالات متعددة بينها حقوق الانسان وبرامج الشباب والمرأة".كما جرى، بحسب البيان، تسليط الضوء على "بعض الملفات منها ملف النازحين", حيث شدد الكعبي على "ضرورة إغلاق مخيمات النازحين نهاية العام الحالي والعمل على إعادتهم لمناطقهم بعد ان تم تأمينها بشكل كامل, داعيا إلى ضرورة التنسيق بين البعثات الدبلوماسية ووزارة الهجرة كونها تحتاج لدعم دولي لتنفيذ برامجها وإنهاء الملفات الموكلة إليها , موضحا ان الحرب التي قادها العراق ضد عصابات داعش مثلت نقطة لتلاحم المجتمع الدولي , فخطر داعش لم يقع على العراق وحده بل على الانسانية جمعاء".