هبوط اسعار النفط بعد خفض السعودية سعر خامها

وامتد النفط في خسائره بعد أن خفضت المملكة العربية السعودية أسعار الخام للمشترين الآسيويين، مما زاد من احتمالية المنافسة الشرسة بين البائعين حيث يستمر ظهور Covid-19 في التعتيم على توقعات الطلب.وتراجعت اسعار خام برنت بمقدار 0.91 دولار او ما يعادل 1.28% ليصل الى 71.68 دولار.فيما انخفضت العقود الآجلة في نيويورك إلى 68.46 دولارًا للبرميل بعد انخفاضها بنسبة 1٪ يوم الجمعة.وتأتي هذه التخفيضات الكبيرة في الأسعار في الوقت الذي أدت فيه عمليات الإغلاق في جميع أنحاء آسيا لمكافحة سلالة دلتا شديدة العدوى من فيروس كورونا إلى الحد من الطلب على الوقود في المنطقة. وبدأت إمدادات النفط العالمية أيضا في التزايد مع قيام منظمة أوبك وحلفائها وهي مجموعة معروفة باسم أوبك + ، بزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا شهريا بين أغسطس آب وديسمبر كانون الأول.كان خفض السعر 1.30 دولار لشهر أكتوبر/ تشرين الأول مقابل سبتمبر/ ايلول هو أكبر انخفاض شهري في عام ، وقد فاجأ السوق حيث كان المشترون يتوقعون انخفاض الأسعار بنسبة 20-40 سنتًا للبرميل ، تماشيًا مع التغيرات في الأسعار المعيارية في دبي.وقد فوجئ التجار بالخطوة السعودية، وعزت ذلك إلى عوامل من بينها زيادة المنافسة والرغبة في الاحتفاظ بحصتها في السوق.