اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية العراقية

وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت، صباح اليوم 147.350 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي ، بعدما سجلت صباح أمس الأحد 147.300 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.واستقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147.750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146.750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.