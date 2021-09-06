اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية العراقية

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين، ارتفاعا بشكل طفيف في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت الاسعار في محال الصيرفة.
وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت، صباح اليوم 147.350 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي ، بعدما سجلت صباح أمس الأحد 147.300 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.
واستقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147.750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146.750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.