انخفاض أسعار الذهب في الاسواق المحلية

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سعر بيع 371 الف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 366 الفاً.فيما سجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي انخفاضا ايضا عند 341 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 336 ألفا.وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 370 الف دينار و375 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الفاً و345 الف دينار.ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).