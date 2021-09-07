أسعار بيتكوين تقفز.. ودولة تعتمدها كعملة رسمية!

أظهرت بيانات Refinitiv Eikon أن عملة بيتكوين قفزت مؤقتاً بما يفوق 1.49% إلى أكثر من 52680 دولاراً مساء الاثنين، حيث توقع محللو وكالة رويترز أن تتجه العملة المشفرة إلى منطقة 56000 - 56300 دولار.في وقت سابق يوم الاثنين، كشف الرئيس بوكيلة، فلسطيني الأصل، أن السلفادور قد اشترت أول 200 عملة بيتكوين، قائلاً على تويتر إن "وسطاءنا سيشترون الكثير مع اقتراب الموعد النهائي".وبعدها غرد قائلاً: "لدينا الآن 400 بيتكوين".