انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية

ونزلت العقود الآجلة لخام "برنت" دولارا إلى 71.22 دولار للبرميل، بحلول الساعة 12:14 بتوقيت غرينتش، بعدما هبطت 39 سنتا يوم الاثنين.وبلغ خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي تسليم أكتوبر 2021 مستوى 68.53 دولار للبرميل بانخفاض 76 سنتا ما يعادل 1.1% عن إغلاق يوم الجمعة. ولا يوجد سعر تسوية لأمس الاثنين نظرا لعطلة عيد العمال في الولايات المتحدة.وخفضت شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" يوم الأحد الماضي أسعار البيع الرسمية لشهر أكتوبر 2021، لجميع الخامات التي تباع لآسيا دولارا واحدا على الأقل للبرميل.والخفض الكبير للأسعار دليل على أن الاستهلاك في أكبر منطقة مستوردة للخام في العالم لا يزال ضعيفا، في حين تلقي إغلاقات في أرجاء آسيا لمكافحة سلالة دلتا بظلالها على التوقعات الاقتصادية.