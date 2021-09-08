اتفاقية تخص إنتاج الغاز في إقليم كردستان العراق

وقعت شركة بيرل بتروليوم المحدودة التحالف الذي تقوده شركة نفط الهلال ودانة غاز الإماراتية، اتفاقية تمويل بقيمة 250 مليون دولاراً مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية للمساهمة في تمويل أعمال التوسعة في حقل غاز خورمور في إقليم كردستان العراق.

وبحسب بيان، إن "التمويل الذي قدّمته المؤسسة سيساهم والبالغة مدته 7 سنوات في زيادة القدرة الإنتاجية لمحطة خورمور بنسبة 50٪ ليصل إلى 690 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي النظيف لتوليد الكهرباء في إقليم كردستان العراق".

وتبلغ تكلفة المشروع الاجمالية بحسب البيان "630 مليون دولاراً وقد تم تمويل المبلغ المتبقي واللازم لإتمام المشروع من خلال تسهيل إئتماني من أحد البنوك المحلية ومن خلال تمويل مقدم من قبل مقاول الأعمال الهندسية والإنشائية والتزويد".

ولفت البيان الى أن "مشروع "خورمور 250" هو المرحلة الأولى من مشروع التوسعة في خورمور، ويتضمن إضافة خطين لإنتاج الغاز، ويهدف إلى رفع إجمالي إنتاج الغاز ليقارب المليار قدم مكعب في اليوم واستؤنفت الأعمال الإنشائية في المشروع في شهر أبريل الماضي وذلك بعد توقف الأعمال بسبب جائحة كورونا، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية وبدء الإنتاج في شهر إبريل من عام 2023".

وتابع البيان أن "إجمالي استثمارات شركة بيرل بيتروليوم في مرافق خورمور يتجاوز حتى يومنا هذا 2.1 مليار دولار امريكي، بإجمالي إنتاج تراكمي يزيد على 341 مليون برميل نفط مكافئ من الغاز والسوائل النفطية، وقد أدى الإمداد المستمر بالغاز لمحطات إنتاج الكهرباء في أربيل وجمجمال وبازيان إلى توفير كبير في تكلفة الوقود وفوائد اقتصادية جمة لإقليم كردستان والعراق ككل".

بدوره قال مجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، "تؤكد اتفاقية التمويل مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية على أهمية تطوير موارد الغاز الطبيعي في إقليم كردستان العراق مما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية الإقليمية والنمو الاقتصادي".

وأضاف "وعلى الرغم من التحديات التي واجهها العالم منذ بداية جائحة كورونا، فقد حافظنا على استمرارية عملياتنا وتمكنا من زيادة الإنتاج"، معتبراً الاتفاق مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية "دليلا على متانة سجلنا الحافل بالنجاح ويسلط الضوء على إمكانات هذه الموارد والمستقبل المشرق لإقليم كردستان العراق".