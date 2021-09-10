الدولار يرتفع بعد موجة هبوط

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أقران رئيسيين ، بنسبة 0.07٪ إلى 92.469 ، لكنه ظل في طريقه نحو ارتفاع أسبوعي بنسبة 0.4٪.ويوم الجمعة الماضي ، انخفض إلى أدنى مستوى منذ 3 أغسطس/آب عند 91.941 بعد أن أظهرت البيانات أن الاقتصاد الأمريكي خلق أقل عدد من الوظائف لمدة سبعة أشهر ، مما قلل من احتمالات التخفيض الوشيك لبرنامج شراء الأصول التابع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.ومنذ ذلك الحين ، خرج عدد من المسؤولين ليشيروا إلى أن التدهور التدريجي ما يزال مرجحًا هذا العام ، بما في ذلك محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان ، الذي قال بين عشية وضحاها إن تقرير العمل الضعيف لشهر أغسطس لن يطيح بالبنك المركزي عن مساره.ومن المقرر أن تتحدث رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند ، لوريتا ميستر ، عن السياسة النقدية في وقت لاحق يوم الجمعة في حدث بنك فنلندا.وأظهرت بيانات يوم الخميس أن عدد الأمريكيين الذين قدموا مطالبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في ما يقرب من 18 شهرًا ، مما يوفر المزيد من الأدلة على أن نمو الوظائف قد أعاقه نقص العمالة بدلاً من تهدئة الطلب على العمال.وارتفع اليورو بنسبة 0.07 ٪ إلى 1.18325 دولار يوم الجمعة ، في طريقه لانخفاض 0.39 ٪ هذا الأسبوع.وحصلت العملة الموحدة على قدر ضئيل من الدعم بين عشية وضحاها ، بعد أن قال البنك المركزي الأوروبي إنه سيقلص مشتريات السندات الطارئة خلال الربع القادم ، كما كان متوقعًا على نطاق واسع.وفي الربعين الماضيين ، اشترى البنك ما قيمته 80 مليار يورو من الديون كل شهر. ولم يقدم أي توجيه رقمي للأشهر الثلاثة المقبلة ، لكن المحللين توقعوا قبل الاجتماع أن تنخفض المشتريات إلى ما بين 60 مليار و 70 مليار يورو في تلك الأشهر.وزاد الدولار 0.1٪ إلى 109.845 ين ، ويتجه لربح 0.15٪ هذا الأسبوع ، على الرغم من أن الزوج كان لا يزال يتعرج في منتصف نطاقه خلال الشهرين الماضيين.وارتفع الدولار الاسترالي بنسبة 0.24٪ إلى 0.7385 دولار ، ليخفف من خسارته للأسبوع إلى 0.85٪ ، بعد أن استمد الدعم من ارتفاع الرغبة في المخاطرة بعد أن قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن تحدث عبر الهاتف مع الزعيم الصيني شي جين بينغ في محادثاتهما الأولى. في سبعة أشهر.