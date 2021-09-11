وزير النفط يكشف عن استراتيجية لاستثمار الغاز وانتاج الطاقة المتجددة

وقال وزير النفط احسان عبدالجبار اسماعيل خلال مشاركته عبر المنصة الالكترونية في ورشة التحول بالطاقة التي نظمتها منظمة الطاقة الدولية، ان "العراق اتخذ خطوات عملية للتحول تدريجياً نحو الطاقة النظيفة والمتجددة"، مشيرا الى "دعم الحكومة والوزارة للاستثمارات في قطاع الغاز المصاحب وتحويله الى طاقة مفيدة من خلال اعتماد استراتيجية واضحة بالتعاقد مع شركات عالمية متخصصة في هذا المجال في محافظات البصرة وميسان وذي قار وتأسيس شركة غاز البصرة، فضلاً عن التوقيع مع شركة توتال الفرنسية لمجموعة من المشاريع لاستثمار الغاز المصاحب بالاضافة الى مشاريع اخرى تقوم بها الوزارة، وصولاً الى استثمار (2600) مليون قدم مكعب قياسي باليوم ضمن خطط وزارة النفط لاستثمار الغاز المصاحب من حقول المحافظات الجنوبية، ومن المؤمل انجازها قبل عام 2026".وأضاف، ان "المحور المهم الثاني لخطط العراق هو اضافة (12 كيكا واط) الى منظومة الطاقة الكهربائية الوطنية من خلال استخدام الطاقة البديلة(الشمسية) بالتعاقد مع شركات عالمية رائدة في هذا القطاع ، والعمل على التحول الى استخدام الغاز في عمليات تشغيل المحطات بدلا من الوقود الثقيل لتقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة وهذا يقع ضمن اولويات الحكومة العراقية ".واكد وزير النفط ان "العراق يلتزم بالاتفاقات والمواثيق الدولية التي تؤكد على الالتزام بالمعايير البيئة والصحية والمناخ والبحث عن افضل الوسائل لتحقيق هذه الاهداف والعمل على تطويرها حفاظاً على البيئة وصحة الإنسان وتساعد في تحقيق التنمية المستدامة".ويذكر ان هذه الورشة التي نظمتها منظمة الطاقة الدولية وزراء وخبراء في مجال الطاقة الدولية ومختصين ومراكز بحثية وعلمية، تم خلالها مناقشة الجوانب الاقتصادية للتحول نحو الطاقة البديلة و الجوانب الفنية المتمثلة بالتكنولوجيا والخطط والدراسات المتعلقة بهذا الشان .