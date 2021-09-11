تفاصيل مذكرة تفاهم مع تركيا تخص دجلة والفرات

كشفت وزارة الموارد المائية، السبت، عن تفاصيل جديدة تخص مذكرة تفاهم مع تركيا بشأن مياه نهري دجلة والفرات.

ونقل بيان للوزارة عن وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني قوله، إن زيارته "الأخيرة الى تركيا أثمرت على مصادقة الرئيس التركي على مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين والتي نجحت حكومة الكاظمي بتفعيلها والتي تتضمن التزام الجارة تركيا بأطلاق مياه عادلة ومنصفة للعراق الى نهري دجلة والفرات".

وقدم الحمداني بحسب البيان "شكره للمبعوث الخاص للرئيس التركي لشؤون المياه فيصل اوروغلو للاستجابة السريعة لطلب العراق بتفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين".

ووقع البلدان قبل سنوات مذكرة تفاهم في مجال المياه تتضمن 12 مادة، أبرزها التأكيد على أهمية التعاون في مجال إدارة الموارد المائية لنهري دجلة والفرات، وتحديد الحصة المائية لكل دولة في مياه النهرين، والتأكيد على أهمية تقييم الموارد المائية.



