Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
قمة بغداد
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
اليابان تحذر مواطنيها من "هجمات محتملة" في 6 دول
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

ارتفاع أسعار النفط عالميا

اقتصاد

2021-09-14 | 03:32
ارتفاع أسعار النفط عالميا
1,122 مشاهدة

بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها في 6 أسابيع، اليوم الثلاثاء، بفعل مخاوف من أن عاصفة أخرى قد تؤثر على الإنتاج في تكساس هذا الأسبوع، حتى في الوقت الذي تواجه فيه صناعة الخام الأمريكية صعوبات للعودة إلى مستويات الإنتاج الطبيعية، بعد أن ألحق الإعصار ”أيدا“ أضرارا بساحل الخليج.

وصعدت أسعار الخام للجلسة الثالثة على التوالي، فيما بلغ خام برنت أعلى مستوياته منذ الثاني من أغسطس/ آب، في وقت سابق من الجلسة.
 
وبحلول الساعة 0444 بتوقيت غرينتش، صعد خام برنت 40 سنتا أو ما يعادل 0.5% إلى 73.91 دولار للبرميل، بعد أن زاد إلى المستوى المرتفع البالغ 74.08 دولار في وقت سابق.
 
كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتا أو ما يعادل 0.6% إلى 70.90 دولار لبرميل، بعد أن زاد إلى 71.05 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ الثالث من أغسطس/ آب.
 
وجنى برنت 0.8%، بينما ربح خام غرب تكساس 1.1% أمس الاثنين.
 
وجرت عمليات إجلاء أمس الاثنين من منصات النفط البحرية في خليج المكسيك، في الوقت الذي بدأت فيه مصافي تكرير النفط البرية الاستعداد للعاصفة الاستوائية نيكولاس، التي تتجه صوب ساحل تكساس بسرعة رياح قدرها 70 ميلا في الساعة (113 كيلومترا في الساعة)، مهددة ولايتي تكساس ولويزيانا اللتين ما زالتا تتعافيان من الإعصار أيدا.
 
وقال ساتورو يوشيدا، محلل السلع الأولية لدى راكوتين سيكيوريتيز: إن ”المستثمرين قلقون من أن نيكولاس قد يسبب تعطلا آخر في ساحل الخليج، في الوقت الذي يسعون فيه لتقدير المدة التي سيظل خلالها إنتاج الخام متأثرا بالإعصار أيدا“.
 
وما زال أكثر من 40% من إنتاج النفط والغاز في ساحل الخليج الأمريكي، متوقفا أمس الاثنين، بعد أسبوعين من اجتياح الإعصار ”أيدا“ لساحل ولاية لويزيانا، وفقا لمكتب السلامة والإنفاذ البيئي المنظم للقطاع.
 
وجاءت مكاسب الأسعار أيضا في ظل مخاوف من تعطل إنتاج النفط في ليبيا.
 
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن عمليات التحميل في ميناءي النفط الليبيين السدرة ورأس لانوف استؤُنفت يوم الجمعة، بعد توقف ليوم واحد، لكن مهندسا في ميناء الحريقة قال إن الميناء ما زال مغلقا بسبب محتجين.
 
لكن هيرويوكي كيكوكاوا، المدير العام للبحوث لدى نيسان للأوراق المالية، يتوقع أن يكون ارتفاع سعر النفط قصير الأمد.
 
وقال: ”ارتفاع السوق ربما يكون محدودا، إذ يعتري الضعف موسم القيادة الصيفي الأمريكي، بينما ثمة احتمال لزيادات في الإمدادات من سحب مخطط للنفط من الاحتياطيات الاستراتيجية في الولايات المتحدة والصين، وكذلك استئناف محتمل لصادرات الخام الإيرانية“.
 
ووافقت الحكومة الأمريكية على بيع النفط الخام من احتياطي الطوارئ الوطني لثماني شركات، من بينها ”إكسون موبيل“، و ”شيفرون“، بموجب عطاء مجدول لجمع المال من أجل تمويل الميزانية الاتحادية.
 
وأشار متعاملون إلى أن السحب الصيني المزمع من الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية، ربما يعزز الإمدادات المتاحة في ثاني أكبر مستهلك في العالم للخام.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
06:19 | 2021-09-14 06:19
06:07 | 2021-09-14 06:07
05:58 | 2021-09-14 05:58
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
الكاظمي ورئيسي يتفقان على زيادة اعداد زائري الاربعينية الايرانيين والغاء التأشيرة
18.41%
06:56 | 2021-09-12
الكاظمي ورئيسي يتفقان على زيادة اعداد زائري الاربعينية الايرانيين والغاء التأشيرة
06:56 | 2021-09-12
الكاظمي يوجه بحجز ضباط رافقوا مرشحين خلال حملاتهم الانتخابية
17.6%
16:12 | 2021-09-12
الكاظمي يوجه بحجز ضباط رافقوا مرشحين خلال حملاتهم الانتخابية
16:12 | 2021-09-12
اصابات بين عناصر حشد الدفاع وقوات حفظ النظام وسط بغداد
Play
16.66%
08:22 | 2021-09-13
اصابات بين عناصر حشد الدفاع وقوات حفظ النظام وسط بغداد
08:22 | 2021-09-13
الصحة تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا
16.07%
09:14 | 2021-09-12
الصحة تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا
09:14 | 2021-09-12
مسجدي يكشف تفاصيل الاتفاق بين العراق وايران بشأن الغاء تأشيرة الدخول
15.87%
01:57 | 2021-09-13
مسجدي يكشف تفاصيل الاتفاق بين العراق وايران بشأن الغاء تأشيرة الدخول
01:57 | 2021-09-13
ابو تريكة قد يترك &quot;بين سبورتس&quot; لاسباب دينية
15.4%
12:34 | 2021-09-13
ابو تريكة قد يترك "بين سبورتس" لاسباب دينية
12:34 | 2021-09-13
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
X