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استقرار أسعار الذهب

اقتصاد

2021-09-14 | 03:39
استقرار أسعار الذهب
684 مشاهدة

استقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين بيانات تضخم رئيسة في الولايات المتحدة قد تعطي مؤشرات بشأن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بتقليص إجراءات التحفيز الرامية لدعم التعافي الاقتصادي من الجائحة.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في التعاملات الفورية عند 1791.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ05:14 بتوقيت غرينتش، في حين نزل في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1792.40 دولار.
 
ومن المقرر صدور بيانات التضخم الأمريكية في الساعة الـ12:30 بتوقيت غرينتش. ويتوقع اقتصاديون أن يكون معدل التضخم الأساس، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء المتذبذبة، ارتفع 0.3% في آب/ أغسطس الماضي، مقارنة بالشهر السابق.
 
وقال أفتار ساندو مدير السلع في فيليب فيوتشرز في مذكرة ”قد تمثل قراءة أخرى مرتفعة كثيرا تحديا من واقع البيانات لآراء صانعي السياسات بأن التضخم سيكون مؤقتا“.
 
وتأتي البيانات قبل اجتماع مهم بشأن السياسات لمجلس الاحتياطي الاتحادي يومي الـ21 والـ22 من أيلول/ سبتمبر الجاري، إذ تترقب الأسواق عن كثب إعلان المجلس عن توقيت بدء تقليص برنامج شراء السندات خلال الجائحة.
 
واستقر مؤشر الدولار بعدما سجل أعلى مستوى في أسبوعين، أمس الإثنين.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.3% إلى 23.65 دولار للأوقية، وفقد البلاتين 0.3% إلى 957.87 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.6% إلى 2100.10 دولار.

وكان مسح نشره فرع مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، أمس الإثنين، أظهر أن توقعات المستهلكين الأمريكيين لحجم التغير في التضخم على مدار العام المقبل والأعوام الثلاثة المقبلة، ارتفعت الشهر الماضي إلى أعلى المستويات منذ 2013.
 
وبحسب وكالة ”رويترز“، زادت توقعات التضخم للعام المقبل للشهر العاشر على التوالي إلى 5.2% في المتوسط، بحسب المسح الشهري لتوقعات المستهلكين.
 
وارتفعت توقعات التضخم للأعوام الثلاثة المقبلة إلى 4.0% في المتوسط. والرقمان هما الأعلى منذ بَدأ إجراء المسح في 2013.
 
ويراقب مسؤولو البنك المركزي الأمريكي عن كثب توقعات التضخم بينما يحاولون تقدير ما إذا كانت ضغوط الأسعار التي أثارتها جائحة فيروس كورونا سيكون لها تأثير مستمر في الاقتصاد.

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