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الدولار قرب اعلى مستوى له في 3 اسابيع

اقتصاد

2021-09-17 | 03:50
الدولار قرب اعلى مستوى له في 3 اسابيع
2,557 مشاهدة

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع، اليوم الجمعة، مقابل سلة من العملات الرئيسية بعد مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية التي أعادت إذكاء التوقعات لتشديد السياسة في وقت سابق من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بشكل غير متوقع في أغسطس ، حيث ارتفعت بنسبة 0.7٪ عن الشهر السابق على الرغم من التوقعات بانخفاضها بنسبة 0.8٪ ، في حين أظهر استطلاع ثقة الأعمال الذي أجراه بنك فيلادلفيا الفيدرالي أيضًا تحسنًا كبيرًا.

واستقر مؤشر الدولار عند 92.880 بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الخميس عند 92.965.

وسجل اليورو أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.17505 دولار خلال الليل وتم تداوله في آخر مرة عند 1.1765 دولار.

كما سجلت العملة المشتركة أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع عند 128.61 ين وأدنى مستوى في شهر عند 0.8501 جنيه استرليني قبل أن تتعافى بعض الخسائر.

وكانت قوة الدولار أكثر وضوحًا مقابل أصول الملاذ الآمن الأخرى ، مثل الفرنك السويسري والمعادن النفيسة.

وسجل الفرنك السويسري أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 0.92785 للدولار ، منخفضًا بنسبة 0.89٪ يوم الخميس.

ووقف الذهب عند 1754.4 دولاراً للأونصة بعد انخفاض 2.3٪ في الجلسة السابقة بينما تم تداول الفضة عند 22.88 دولاراً للأوقية بعد أن خسرت 3.7٪ يوم الخميس ، عائدة بالقرب من أدنى مستوياتها في ثمانية أشهر التي لمستها في أغسطس.

وارتد الدولار إلى 109.72 ين ، بعد أن ارتفع بنسبة 0.34٪ يوم الخميس وبعيدًا عن أدنى مستوى له في ستة أسابيع يوم الأربعاء عند 109.11.

وأظهر الين حتى الآن رد فعل محدودًا على السباق على زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم ، والذي سيبدأ رسميًا يوم الجمعة قبل التصويت في 29 سبتمبر. تعني الهيمنة البرلمانية للحزب الديمقراطي الليبرالي أن زعيم الحزب الجديد سيصبح رئيسًا للوزراء.

في مكان آخر ، تراجع الجنيه الاسترليني إلى 1.3795 دولار بينما تداول الدولار الأسترالي عند 0.7294 دولار بعد أن لامس أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 0.7274 دولار في الجلسة السابقة.

وتراجعت العملات المشفرة عن أعلى مستوياتها هذا الأسبوع حيث تم تداول البيتكوين عند 47663 دولارًا أمريكيًا والإيثر عند 3552 دولارًا أمريكيًا.

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