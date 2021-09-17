31 الف طن .. الدفعة الاولى من الوقود العراقي الى لبنان

وصلت الدفعة الاولى من الوقود العراقي الى لبنان، اليوم الجمعة، والتي تقدر بـ ٣١ الف طن.

وبحسب انباء وردت للسومرية نيوز، فإن الشحنة ستقسم بين معملي دير اعمار و الزهراني بمدينة طرابلس شمالي لبنان.