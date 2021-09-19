النفط تعلن اطلاق مشروع استثمار الغاز في حقلين جنوبي العراق

وقال وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، خلال حضوره حفل اطلاق مشروع استثمار الغاز المصاحب في حقلي الناصرية والغراف بين شركتي غاز الجنوب و"بيكر هيوز" برعاية رئيس مجلس الوزراء، إن "مشروع أستثمار الغاز المصاحب من حقلي الناصرية والغراف يأتي ضمن خطط الوزارة لاستثمار الغاز المصاحب من جميع الحقول النفطية في انحاء العراق، لتحقيق اهدافنا المتمثلة بإستثمار جميع الكميات التي تحرق، لتعزيز الانتاج الوطني من الغاز، وللحفاظ على بيئة نظيفة آمنة، انسجاماً مع التزامنا بالاتفاقات الدولية بهذا الشأن".واشار اسماعيل إلى، أن "الحكومة والوزارة قد حققتا خطوات مهمة في هذا الاتجاه من خلال ابرام عدد من الاتفاقات والعقود مع الشركات العالمية المتخصصة لتحقيق خطط ايقاف حرق الغاز في غضون السنوات القادمة، والعمل على زيادة الانتاج من الطاقة النظيفة لدعم قطاع توليد الطاقة الكهربائية ومصانع البتروكيماويات وجميع الصناعات المرتبطة بالغاز".من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة بيگر هيوز لورنزو سيمونيلي "نحن فخورون بالتعاون والشراكة مع وزارة النفط وشركة غاز الجنوب في ايجاد الحلول لمشكلة الغاز المصاحب من حقول مهمة في محافظة ذي قار، ودفع عجلة التحول الى الطاقة النظيفة الى الامام، مؤكداً على اعتماد التكنلوجيا المتقدمة من قبل "بيكر هيوز" لتحقيق هدف الوصول الى استثمار "200 "مقمق (مليون قدم مكعب قياسي باليوم)، وان هذا المشروع يمثل قيمة صناعية واقتصادية وبيئة للعراق".