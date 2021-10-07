أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

تنشر السومرية نيوز، اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية ليوم الخميس.



سعر بيع الدولار 148,500 لكل 100 دولار

سعر شراء الدولار 148,500 لكل 100 دولار