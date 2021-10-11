أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية ليوم الاثنين.

وسجلت أسعار بيع الدولار اليوم الاثنين، 148500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148000 دينار لكل 100 دولار.