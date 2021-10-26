تراجع أسعار الذهب مع صعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، متأثرة بصعود الدولار وعوائد السندات، وذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون رد فعل البنوك المركزية على تصاعد ضغوط التضخم قبل اجتماعات مهمة قادمة خلال أيام.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1805.06 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:07 بتوقيت غرينتش. وظلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب دون تغيير عند 1806.00 دولارات.

وكان المعدن النفيس قد قفز بما يقرب من 1% أمس الاثنين، مسجلا 1809.66 للأوقية، أي بفارق نحو 4 دولارات عن أعلى مستوياته منذ ما يقرب من شهر، الذي بلغه الأسبوع الماضي.

وزاد الدولار 0.1% اليوم، بعدما نزل لأدنى مستوياته منذ نحو شهر في الجلسة السابقة، وهو ما قلص من الإقبال على الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في ”إس.بي.آي“ لإدارة الأصول: ”سيبقى الذهب مدعوما بشكل جيد نسبيا في أجواء التضخم الحالية، إلى أن يتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي تحركا قويا لاحتواء الموقف“.

وتابع: ”أما إذا تفشى التضخم وخرج عن السيطرة، فربما يرفع مجلس الاحتياطي الأسعار على نحو سريع، وهذا من شأنه تقليل الإقبال في سوق الذهب“.

ويترقب المستثمرون الآن اجتماعي البنكين المركزيين الياباني والأوروبي يوم الخميس، وفي عقبهما اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الأسبوع المقبل، واجتماع لجنة السياسة ببنك إنجلترا. ومن المنتظر أيضًا إعلان بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث من العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 24.46 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.6% إلى 1051.11 دولار، واستقر البلاديوم عند 2050.46 دولار دون تغيير.