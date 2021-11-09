العراق وتركيا يبحثان سبل تعزيز التعاون في القطاع المصرفي

بحث محافظ البنك العراقي مصطفى غالب مخيف، مع السفير التركي في العراق علي رضا غوناي سبل تعزيز التعاون في القطاع المصرفي.

وقال المكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "محافظ البنك العراقي مصطفى غالب مخيف استقبل السفير التركي في العراق علي رضا غوناي والوفد المرافق له من المصارف التركية".

واضاف البيان، ان "خلال اللقاء جرى التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون في القطاع المصرفي بين البلدين الصديقين".

وبحسب البيان، أبدى غالب "حرص البنك المركزي العراقي على تقديم أفضل التسهيلات للمصارف التركية العاملة في العراق، ورغبته بفتح فروع للمصارف العراقية في تركيا واهمية المعاملة بالمثل في تقديم تلك الخدمات والتسهيلات".

وبين المحافظ ان "التعاون المثمر بين البلدين له انعكاسات اقتصادية ايجابية بسبب حجم التبادل التجاري الكبير بين البلدين مع ضرورة الالتزام بقوانين مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب".