اسعار صرف الدولار في العراق

تنشر السومرية نيوز، اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية ليوم الاحد.



اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار 148,750

سعر شراء الدولار 147,750

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار. 2,880,000 تومان

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو 114,43 دولار

100 باوند 134,11 دولار

100 دولار 1000,02 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1865,68 $

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت 81,98 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 80,73 دولار سعر الدولار مقابل الدينار العراقياسعار مكاتب الصيرفة :سعر بيع الدولار 148,750سعر شراء الدولار 147,750ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسعر الدولار مقابل التومان الايرانيبغداد100 دولار. 2,880,000 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعملات العالمية الأجنبية100 يورو 114,43 دولار100 باوند 134,11 دولار100 دولار 1000,02 ليرة تركيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعادنسعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1865,68 $ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنفطسعر برميل نفط الخام برنـت 81,98 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكـي 80,73 دولار