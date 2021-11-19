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اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية
اقتصاد
2021-11-19 | 02:56
2,346 مشاهدة
تنشر السومرية نيوز، اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية ليوم الجمعة.
وسجلت أسعار بيع الدولار 148.300 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148.000 دينار لكل 100 دولار.
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