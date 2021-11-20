العراق في صدارة المستوردين من إيران

وبيّن المتحدث باسم المصلحة روح الله لطيفي في بيان أن "تجارة ايران مع 15 بلدا مجاورا بلغت واقع 28.319 مليار دولار من اجمالي الحجم التجاري - مع دول العالم - 98,687,581 طنا بقيمة 54.812 مليار دولار".وأضاف أن "الصادرات الى دول الجوار بلغت 47,885,306 أطنان بقيمة 14,782,736 دولار في الشهور السبعة الاولى من السنة المالية الجارية بنمو كمي 64 بالمئة و سعري55 بالمئة".