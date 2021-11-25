النفط تحصي مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر تشرين الأول الماضي

أعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، الاحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر تشرين الأول الماضي.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر تشرين الاول الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (96) مليوناً و(708) الف و(660) برميل (ستة وتسعون مليونا وسبعمائة وثمانية الفا وستمائة وستون برميلا)، بإيرادات بلغت (7) مليار و(666 ) مليونا و (495) الف دولار (سبعة مليارات وستمائة وستة وستون مليوناً واربعمائة وخمسة وتسعون الف دولار)".

وأضافت أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (93) مليونا و(386) الفا و (975) برميل، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (3) مليون و(11) الف و(917) برميلا".

وأشارت إلى أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (79.274) دولاراً".

وأوضحت سومو أن "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (32) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".