المالية: الورقة البيضاء انطلقت لتصحيح التشوهات الهيكلية في الاقتصاد

وقالت المالية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بمناسبة اليوم الوطني العراقي، افتتح علاوي، اليوم الجمعة، الجناح العراقي في معرض اكسبو ٢٠٢٠ في دولة الإمارات العربية الشقيقة".وأوضح علاوي، بحسب البيان، أن "البرنامج الحكومي وخطة التنمية المستدامة التي استهدفه الاستثمار بالإنسان ووسائل التكنلوجيا الحديثة و مؤسسات العمل لخلق قيم مضافة اصبحت السبب الرئيسي لمظاهر الفقر والأوبئة والحد من التفاوت بالمستويات المعيشية والتغيرات المناخية وتلوث المياه لذا توجب العمل بجدية لاستدامة الحياة في بلدنا وضمان تمتع المجتمع بالسلام والازدهار بحلول عام 2030 من خلال الشراكة بين القطاع العام و الخاص".واضاف، "انطلقت الورقة الإصلاحية البيضاء لتصحيح التشوهات الهيكلية في الاقتصاد وسوق العمل وفي السياسات المالية والنقدية وحققت خلال عامها الثاني رغم التحديات نتائج باهرة هو تجاوز الانهيار المالي والمديونية العالمية وتحقيق الفائض النقدي الذي سيكون قاعدة ‏للانطلاق نحو معالجة التدهور الذي اصاب القطاعات الاقتصادية الإنتاجية".وشددت الورقة الإصلاحية، وفق البيان، على "ضرورة إعادة بناء القطاعات كافة ‏ ‏وبمختلف المجالات سواء قيادية وإدارية وإنسانية وشخصية واحتلت المهارات التكنولوجية حيزا كبيرا من اهتمامات الحكومة كالرقمنة واتمتة الانظمة و تطبيق نظام الاسيكوادا وهو من الأنظمة الحديثة لتقوية الإجراءات الإصلاحية لتحسين أداء المؤسسات المالية ومنها تحصيل الضرائب الكمركية في ‏الموانئ والمنافذ الحدودية".‏وأتم علاوي، أن "مشاركتنا في هذه المنصة الحضارية في دبي لعام 2021 توفر لنا فرص كثيرة للاستفادة من مخرجات العلم والتكنولوجيا و الذكاء الصناعي بشكل خاص و تفتح آفاق جديدة في عالم الاقتصاد والتربية والتعليم وتحفيز المواهب وريادة الأعمال".