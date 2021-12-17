الليرة التركية تهوي إلى مستوى تاريخي جديد

سجلت الليرة التركية انخفاضا قياسيا مقابل الدولار اليوم الجمعة بعد يوم من إعلان البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة مجددا في إطار البرنامج الاقتصادي للرئيس رجب طيب أردوغان.

وبحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول العملة التركية عند 16.08 ليرة للدولار، وهو أدنى مستوى تبلغه العملة في تاريخها.

وكانت العملة قد أغلقت تعاملات أمس عند 15.675 ليرة للدولار. وزادت قيمة الدولار بأكثر من مثليها هذا العام مقابل الليرة، الأمر الذي أدى لاضطراب اقتصاد السوق الناشئة الكبيرة.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بما يتفق مع التوقعات، ليصل معدل الخفض الذي بدأ في سبتمبر 2021 إلى 500 نقطة، وهو ما يقلل جاذبية العملة للمستثمرين والمودعين.

وألمح البنك إلى أنه سيوقف خفض الفائدة لمراقبة تداعياته في الشهور الثلاثة المقبلة.

ويواجه البنك المركزي ضغوطا من أردوغان لخفض الفائدة بهدف تعزيز النمو الاقتصادي.

وتدخل البنك أربع مرات في سوق العملة الأسبوعين الماضيين وباع دولارات لإبطاء تراجع الليرة وتآكل احتياطياته الأجنبية المستنزفة بالفعل.