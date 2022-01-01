الطاقة الأردنية تكشف عن إجمالي واردات الممكلة من نفط العراق

كشف وزير الطاقة الأردني، صالح الخرابشة، أن "إجمالي واردات المملكة من نفط العراق خلال الأشهر الأربعة الماضية بلغ حوالي 1.195 مليون برميل بمعدل 9800 برميل يوميا.

وفي تصريح صحفي له، أشار صالح الخرابشة إلى أن "واردات المملكة من نفط العراق لشهر ديسمبر الماضي بلغت 309670 برميل بمعدل يومي يبلغ تقريبا 9989 برميل يوميا".

واضاف ان "إجمالي كميات مادة النفط الخام العراقي الموردة للمملكة الأردنية الهاشمية منذ الأول من شهر سبتمبر 2021 ولغاية الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الماضي بلغت 7341941 برميل تم نقلها بواسطة 4679 صهريج عراقي وأردني من موقع محطة الصينية/بيجي إلى موقع مصفاة البترول الأردنية/ الزرقاء".